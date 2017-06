Başkan Ali Çetinbaş, babaların gününü kutladı

"Baba; anneye yoldaş, aileye ve evlatlarına kol kanattır" diyen Başkan Çetinbaş, "Tüten her ocağın sofrasındaki sıcak ekmektir, başların koyulduğu yastıkta huzurdur. Varlığı güç, öğretisi yol gösterendir. Bir ailenin direği, bir evladın sırtını koşulsuzca dayayabildiği çınar ağacı gövdesidir, sığınabildiği koyu gölgedir. Sevgileri, sabırları ve emekleri baş tacıdır. Hayatımızdaki en yakın koruyucumuzdur. Dünümüz, bugünümüz ve yarınımız için bize bahşedilmiş bilgelerdir.Bir toplumun yüzünü geleceğe dönerek umutla dolmasının güvenceleri, verilen her haklı mücadelenin mücahididir babalarımız.Onların faziletleri, evlatlarımızın ve ailelerimizin olduğu gibi, milletimizin de servetidir, tarihimizin de. Onlara, ne denli çok şey borçlu olduğumuzu, rıza ve desteklerinin ne kadar önemli olduğunu bu hayatta anlamanın fırsat olduğunu düşünüyorum.Çünkü, onların ışığı hayatlarımızın yolu, elleri sırtımızın hırkasıdır. Bir evladın, sahip olabileceği en koşulsuz, en katıksız ve pazarlıksız gücü hiç kuşkusuz babasıdır. Onlar, varlığımızın, dirliğimizin, birliğimizin sebebi oldukları gibi, geleceğimizin de fedakar yapıcılarıdır. Çocuklarına karşı merhameti, adaleti gözeten, çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tutan tüm babaların, Babalar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)