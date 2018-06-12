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12 Haziran 2018 02:07

Başkan Ali Çetinbaş: Bakanımızın Bor Karbür Tesisi müjdesi bizleri sevindirmiştir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Kütahya’ya kurulması müjdesi verdiğini Bor Karbür Tesisi’nin, son yılların en büyük büyük yatırımı olacağını ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: Bakanımızın Bor Karbür Tesisi müjdesi bizleri sevindirmiştir

12 Haziran 2018 02:07


Çetinbaş, yaptığı açıklamada. kültür, tarih, sanat ve turizm alanında olduğu kadar yeraltı kaynaklarıyla da önemli bir potansiyele sahip Kütahya’nın, bünyesinde 34 çeşit madeni bünyesinde bulundurduğunu anımsattı.


Çetinbaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, bir televizyon programında Kütahya’ya Bor Karbür Tesisi kurulacağı müjdesini verdi. Bu yatırım ilimiz açısından çok önemli. Tesisle ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bor Karbür Tesisi, Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımların başında gelecektir. Hayırlı olsun" diye konuştu. (EFE)




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