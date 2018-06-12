Çetinbaş, yaptığı açıklamada. kültür, tarih, sanat ve turizm alanında olduğu kadar yeraltı kaynaklarıyla da önemli bir potansiyele sahip Kütahya’nın, bünyesinde 34 çeşit madeni bünyesinde bulundurduğunu anımsattı.

Çetinbaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, bir televizyon programında Kütahya’ya Bor Karbür Tesisi kurulacağı müjdesini verdi. Bu yatırım ilimiz açısından çok önemli. Tesisle ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bor Karbür Tesisi, Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımların başında gelecektir. Hayırlı olsun" diye konuştu. (EFE)