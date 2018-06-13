Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Çetinbaş, "Mübarek Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşarken bayrama erişmenin sevincini, manevi hazzını, gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. En önemli değerlerimizden biri olan dini bayramlarımız dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularımızın yoğunlaştığı sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan önemli günlerimizdendir.Bayramların anlamını güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her evresine ve tüm yaşantımıza yaymalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır. Dünyamızın değişik bölgelerinde ağız tadıyla sevinç ve coşku ile bayram yapamayan her gün kan ve göz yaşı içinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları olumsuzluklar nedeni ile bayramı ne yazık ki buruk karşılamamıza yol açıyor. Bu nedenle bütün Müslüman kardeşlerimize bu yaşadıkları üzücü durumların son bulması kan ve göz yaşının dinmesi için dua ediyor birlik ve beraberlik ruhunun İslam aleminde hakim olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Bayram coşkusunun kardeşliğimizin daha da güçlendirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. (EFE)