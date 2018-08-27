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27 Ağustos 2018 18:56

Başkan Ali Çetinbaş: "CHP’li Ali Fazıl Kasap, genel başkanlık yarışında tarafını belirlemeli"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, genel başkan yarışında hangi safta olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş:

27 Ağustos 2018 18:56


Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Çetinbaş, gazetecilerin soruları üzerine, Kasap’ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi.


Çetinbaş, "Sayın Fazıl Kasap ne Sayın Muharrem İnce’yi destekleyen bir açıklama yaptı ne de Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu’nu. Benim hangi taraftan olduğum belli olmasın da ben milletvekili olayım derdine düşmüş biri olarak değerlendiriyorum" dedi.


CHP içeresinde bir genel başkanlık yarışı olduğunu anımsatan Çetinbaş, "Seçimden veya adaylar belirlenmeden başka başka şehirlerde doğmuş, başka şehirlerde yatırım yapmış ve aniden gelip şehrimizden milletvekili adayı olmuş bir beyefendi mi daha hedefli, hırslı bir siyaset yapar? Sayın Fazıl Kasap’la alakalı farklı bir değerlendirmem olabilir. Onun kendi derdiyle müşkül olduğu kanaatindeyim. 2015 Milletvekili genel seçimlerine kadar milletvekili adaylığı meselesinde partimizi tercih ederdi. Zannediyorum mesele milletvekili olma meselesi. CHP’nin içerisinde bir genel başkan yarışı var. Bütün delegasyondan kimisi imza verdi kimisi imza vermedi. Sayın Fazıl Kasap ne Sayın Muharrem İnce’yi destekleyen bir açıklama yaptı ne de Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu’nu. Benim hangi taraftan olduğum belli olmasın da ben milletvekili olayım derdine düşmüş biri olarak değerlendiriyorum. Aklına gelen her sözü söyleyen kimse, işitmek istemediği lafı duyar" ifadelerini kullandı. (EFE)




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