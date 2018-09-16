Başkan Ali Çetinbaş: Gözdağı verme amaçlı saldırı bizi hizmet etme sevdamızdan alıkoyamayacaktır"

Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, eylemin gözdağı verme amaçlı olduğunu ancak, hiç bir saldırının kendilerini Kütahya'ya hizmet sevdasından asla vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

Başkan Çetinbaş, "15 Eylül 2018 günü gece saat 01.00 sıralarında iş yerimize silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Siyasi isnatlı saldırının failleri yakalanmıştır. Bu alçakca eylem ve gözdağı verme amaçları bizi Kütahyamıza hizmet etme sevdamızdan alıkoyamayacaktır. Teslimiyetimiz ancak Rabbimizedir" ifadelerini kullandı. (EFE)