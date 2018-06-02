Kütahya kent merkezi Hürriyet Caddesi esnaflarını ziyaret eden Başkan Ali Çetinbaş, vatandaşlarla selamlaşarak talep ve isteklerini dinledi.

Seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Çetinbaş, “AK Parti seçim startını verdiği andan itibaren tüm birimleriyle, teşkilatlarıyla, milletvekili adaylarıyla, eskileriyle, yenileriyle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle sahadayız, çalışıyoruz. Kütahya AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi. Bizim gördüğümüz şu; vatandaşlarımız oyunun farkında, ülkemiz için ülkemizin etrafında oynanan oyunun farkında ve yine bu oyunları sandıkta bozacağına biz eminiz. Seçim gezilerimizde de vatandaşlarımızın cumhurbaşkanımıza ve partimize verdiği katkıyı görmekte son derece memnun etmekte. Ben inanıyorum ki her zaman olduğu gibi en güçlü destek yine Kütahya’da olacaktır. Milletimiz, ülkemiz üzerinde kurulmaya çalışılan kumpasları sandıkta bozacaktır. Buna olan inancımız tamdır” diye konuştu. (EFE)