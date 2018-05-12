Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 13:52

Başkan Ali Çetinbaş: Her anne güçlüdür, güçlü anneler; güçlü Türkiye demektir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, her annenin güçlü olduğunu, güçlü annelerin de Türkiye demek olduğunu ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: Her anne güçlüdür, güçlü anneler; güçlü Türkiye demektir

12 Mayıs 2018 13:52


Anneler Günü sebebiyle bir açıklama yapan Çetinbaş, "Biz AK Partililer, 16 yıllık iktidarımızda hep kucaklayıcı olduk, kadınımızı hiçbir ayrım gözetmeden destekledik. Ona hak ettiği kıymeti verdik. Geleneğimizde ne denli ayrıcalıklı olduğunu hiç unutmadık, unutanlara hatırlattık. Her hamlemiz onları daha ileriye götürmenin gayesini taşıdı.Annelerimize en kıymetli varlıkları olan evlatları için daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık hizmeti, daha güvenli bir ülke verebilmek gayesiyle durmadan çalıştık. Çünkü biliyorduk ki biz kadınlarımız için bunları yaptıkça bizi en çok onlar anlayacaklar, onlar destekleyecekler. Kurmak istediğimiz güçlü Türkiye hedefimizde bizimle mücadele etmektedirler. Nitekim bizi hiç yanıltmadılar; çıktığımız bu zorlu yolda bizi yalnız bırakmadılar. Daima arkamızda durarak gücümüze güç kattılar. Bu ülke daha güzel bir ülke olacaksa bu, kadınımızın en çok da annelerimizin gayretleri ve destekleriyle olacaktır.AK Parti Teşkilatları olarak, bize destek veren, vermeyen tüm annelerimize ve evlatlarına daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğimize söz veriyor, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Her anne güçlüdür ve güçlü anneler güçlü Türkiye demektir" dedi.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç