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20 Kasım 2017 12:55

Başkan Ali Çetinbaş: İnşallah İstanbul’dan hayırlı sonuçlarla döneceğiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için sivil inisiyatifin çalışmalarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: İnşallah İstanbul’dan hayırlı sonuçlarla döneceğiz

20 Kasım 2017 12:55


Yerli otomobil için Kütahya’nın üzerine düşeni yapacağını dile getiren Başkan Ali Çetinbaş, “Yerli otomobil hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın desteğini almış büyük bir proje. Bununla alakalı hem hükümet, hem de bu işi yapacak 5 babayiğit nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. 5 grubun oluşturduğu konsorsiyum. Her biri yerli otomobilin bir parçasını yaparak sürece katma değer sağlamayacak. Hepsinin ortak olduğu bir şirket tesisi edilecek. Bunun süresi bu yıl sonu. Daha sonra prototip çalışmaları mevcut tesislerde ilerleyecek. Yaklaşık bir yıl sonra ise, yerli otomobilin üretileceği merkez belirlenecek. Kütahya bürokrasisi, siyaseti, halkı ve sivil inisiyatifiyle buna hazırdır. Kütahya üzerine düşen fedakarlığı yapmaya gayretlidir. Bu kapsamda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral’ın randevu ayarlamasıyla, ben, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’dan oluşan heyetle Anadolu Grubun Onursal Başkanı Kamil Yazıcı ile İstanbul’da, Kütahya’da yerli otomobilin üretilmesinin avantajları ve onlara sağlayacağımız destekler konusunda bir görüşmemiz olacak. Sonuçlarını hep birlikte paylaşacağız. Milletvekillerimiz Meclis Başkanı seçimi olduğu ve izinleri iptal olduğu için bize eşlik edemeyecekler. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur” diye konuştu. (EFE)




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