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09 Temmuz 2018 17:58

Başkan Ali Çetinbaş: Kadınlarımız artık hak ettiği değeri kazanmıştır

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, kadınların artık hem ticarette, hem de siyasette daha başarılı olduğunu ifade etti.

Başkan Ali Çetinbaş: Kadınlarımız artık hak ettiği değeri kazanmıştır

09 Temmuz 2018 17:58


AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Acar’ın iş yerinin açılış töreninde konuşan Başkan Çetinbaş, AK Parti iktidarlarında, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık gözetilerek, birçok yasal haklar getirildiğini kaydetti.


Çetinbaş, kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymalarının sadece kendilerine değil, hem ailelerine, hem de yaşadığı topluma büyük değer sağladığını dile getirdi.


Çetinbaş, "Kadın, yaratıldığı günden bugüne aileden başlayarak topluma yön veren varlıktır. Hem eş hem de anne olarak ailenin, düşünen bilen ve öğretenidir. El üstünde tuttuğumuz annelerimize cennet ayakların altına serilmiştir ki bu da en kutsal değerdir. Toplumsal yaşantımızda nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımızın artık hak ettikleri yere gelmiştir. Kadınlarımız toplumun huzurlu, mutlu ve sağlıklı temel taşlarıdır. Kadınlarımız çalışma ve iş hayatında da oldukça başarılı olmuş kendinden söz ettirmişlerdir. Bunun örneklerini çevremizde ve ülkemizde birçok alanda gururla görmekteyiz" diye konuştu.


Yeni iş yerinin açılış kurdelası, Başkan Çetinbaş tarafından ’hayrlı olsun’ temennisi ile kesilerek hizmete sunuldu. (EFE)




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