Başkan Ali Çetinbaş, MHP’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti

Ziyarette konuşan Başkan Çetinbaş, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Çetinbaş, "Bu gecenin devamında, ’Cumhur İttifakı’ diyerek millet için el ele verdiğimiz ve 24 Haziran’da tüm oyunları bozmak için milli duruş sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret ettik.24 Haziran’da bütün vesayet odaklarının oyunlarına rağmen birlik ve beraberliğimizi asla bozamayacaklarını ve ne kadar güçlü bir Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Cumhur kazanacak. Türkiye kazanacak" diye konuştu.

MHP’nin seçim irtibat bürosunda görevli partililer, ziyaretleri sebebiyle Başkan Çetinbaş’a teşekkür ettiler. (EFE)