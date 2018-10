Başkan Ali Çetinbaş: "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşlarıdır"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, muhtarlık teşkilatının demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu belirterek, "Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşlarıdır" dedi.

Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Başkan Çetinbaş, "Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak yine muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Muhtarlık teşkilatı, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, yerel demokrasinin temel taşıdır. Devletimizin varlığını yurdun her noktasında temsil eden çok önemli kurumsal temsilciliklerdir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Kütahya'da da her zaman omuz omuza görev yaptığımız, bölgesinin sorunlarını bizimle paylaşarak hizmet anlamında önemli katkılar sağlayan muhtarlarımıza bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha teşekkürü ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızın daha iyi koşullarda halka hizmet verebilmeleri adına her türlü desteği vereceğiz. Türk demokrasi tarihinin ve yerel demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.