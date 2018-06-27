İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’ye 24 Haziran seçimleri sonuçlarını değerlendiren Başkan Ali Çetinbaş, 24 Haziran seçimlerinin sonuçları itibariyle hem Kütahya, hem de ülke adına kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

"Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkanıdır ve biz 3 milletvekilimizle hem Kütahya’nın hizmetlerini hem de yasama faaliyetlerini yerine getireceğiz" diyen Başkan Çetinbaş, "Sonuçları memnuniyetle karşılıyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz güven ve istikrarı tercih etmiş, kim kendilerine daha iyi hizmet eder? Kim kendi içlerinde taşıdığı değerlere daha yakın ve daha saygılıdır? Bunu ferasetiyle sandıkta ortaya koymuştur. Cumhur ittifakı içerisinde kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş oldukları yüzde 72’ye yakın oy oranı, yani 10 kişiden 7 kişinin tercih etmiş olması bizleri Kütahyalı olarak bir kat daha memnun etmiştir. Açıkça ifade etmem gerekirse belki de birçok Anadolu şehrinde yaşanan durumun üstünde olan bu oran Kütahyalı’nın nasıl kendi değerlerine sahip liderinin, milletin adamının yanında durduğunu açıkça göstermiştir. İlk kez yapılan bu seçimde beliyorsunuz önce ittifakların aldığı oy oranları değerlendiriliyor. Millet ittifakı toplamda almış olduğu yüzde 25’lik oy oranıyla 1 milletvekili elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi önceki sisteme göre yani, yüzde 12.65 olan oy oranıyla 5 milletvekilinden 1’ini alamazken, ittifak içine giren İyi Parti ve Saadet Partisi oylarıyla Kütahya’mızdan milletvekili çıkarmış oldu. Cumhur İttifakı içerisinde kalan yüzde 73 oy oranına göre biz AK Parti 3, Milliyetçi Hareket Partisi ise 1 milletvekili olarak almış olduk. Burada seçmenimizin bizlere ve diğer siyasi partilere vermiş olduğu mesajı, siyasi partimize Kütahya’mız adına yapmış olduğu uyarıyı doğru, anlamak ve doğru analiz yapmak gerektiği kanaatindeyim. Eğer varsa memnuniyetsizlikleri, eğer varsa eksik gördükleri yönlerimiz, her birimiz, belediyelerimiz, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız olarak bunları kendi içerimizde analiz edip, çek etmek ve varsa bu hatalar bunları düzeltmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyorum. Ancak sonuçlar itibarıyla Cumhurbaşkanımıza ve siyasi partimize Kütahyalı kardeşlerimizin göstermiş olduğu ilgiden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bugün bize düşen şudur; iktidarımız devam ediyor. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkanıdır ve biz 3 milletvekilimizle hem Kütahya’nın hizmetlerini hem de yasama faaliyetlerini yerine getireceğiz. Şunu söylemem gerekir ki bize oy versin veya vermesin, bizleri sevsin veya sevmesin, bizim gibi olsun veya olmasın, Kütahya’daki kıymetli hemşehrilerimizin hepsini biz seviyor, her birini teker teker saygın ve kıymetli buluyoruz. İnşallah top yekün el ele, kol kola bütün siyasi unsurlarımızla birleşerek Kütahya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizlere öncelikle bir birilerimize, sonra Kütahyalı kıymetli kardeşlerimize, hemşehrilerimize mahcup etmesin. Gelecek döneme kadar yapacak çok işimiz, var. Ortaya koyacak çok hizmetimiz var. Bugün itibarıyla buna hazır ve başlamış durumdayız” ifadelerini kullandı. (EFE)