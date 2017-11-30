Karalama kampanyalarıyla siyaset yapılmayacağını ifade eden Başkan Çetinbaş, "Siyaset yalan ve iftira üzerinden götürülen üzerinden çamur at izi kalsın üzerinden yapılan bir şey değildir. Daha da acısı Türkiye’ye karşı Amerika’daki bazı çevrelerin yürüttüğü operasyonların söylem birliği eylem birliğine dönüşmüş durumda. Amerika’da yürütülen çalışmaları yapılan Türkiye’ye karşı bazı eylemlerin Türkiye ayağını Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si oluşturuyor. Bir kez daha kendi iftirasında, kendi yalanında boğulacaktır. Cumhurbaşkanımızla ve ailesiyle ilgili çirkin iftiralarının hakikati ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve siyaset anlayışı, siyaset tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaktır. Kılıçdaroğlu, kendisine ’hodri meydan’ diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çağrısına uyarak istifa edecek mi? Birazcık haysiyeti varsa istifa etmelidir" şeklinde konuştu. (EFE)