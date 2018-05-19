19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümünü sebebiyle açıklamalarda bulunan Çetinbaş, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük zorluklar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti işte bu güce, gençlerimize emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz, Türkiye Cumhuriyeti’ni biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözünde vurguladığı gibi Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan genç nesillerdir. Bu değerli emaneti korumak, kollamak, daha ileriye götürmek ve sizden sonrakilere en iyi şekilde aktarmak sizlere düşen en önemli görevdir. Şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan demokratik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unutmamalıyız. 19 Mayıs 1919 günü, milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür.Bugün daha sonra ’Ya istiklal ya ölüm’ nidaları ile vücut bulan bu milletin varlık, yokluk mücadelesinin başladığı gündür.19 Mayıs ruhu, bizim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmak, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna sahip çıkmak demektir.Ülkemizin aydınlık yarınları, umutları gençlerimizin 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)