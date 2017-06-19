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19 Haziran 2017 13:14

Başkan Ali Çetinbaş: Tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaklaşan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Ali Çetinbaş: Tüm insanlığın barış ve huzuru için dua edelim

19 Haziran 2017 13:14


Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu dile getiren Başkan Çetinbaş, "11 Ayın sultanı rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in sonuna yaklaştığımız şu günlerde birçok ilahi hikmeti içinde barındıran mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi alemlere rahmet olarak gönderilen yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in yer yüzüne indirildiği gün olması bakımından önemli bir zaman dilimidir. Bu kitap ki tüm insanlığın rehberi olmuş insanlara insanca yaşamayı öğretmiş, onun ışığı altında tüm insanlık aydınlık günlere kavuşmuştur. Kıyamete kadarda yüce kitabımız Kuran-ı Kerim insanlığın ve Müslümanlığın rehberi olmaya devam edecektir.Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bir kez daha acı ve yaralar içinde olan tüm Müslüman aleminin sıkıntılarının son bulması barış ve esenliğe kavuşmaları için dualarımızı eksik etmeyelim. İnşallah bu eşsiz gecenin vesilesiyle bir kez daha hepimizin kalplerine, gönül dünyamıza ışık saçmasına, vicdanlarımızın aydınlatmasına, insanca yaşanabilecek bir dünya oluşmasına inanarak tüm İslam alemi olarak tek yürek olalım.Bu mübarek gecenin tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasına niyaz eder, değerli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimizle kutlarız" ifadelerini kullandı. (EFE)




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