Başkan Ali Çetinbaş: "Tüm seçim bölgelerinde iddialıyız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Hedefimiz bütün ilçe merkezlerimizde Genel Merkezimizden gelen talimatlara uygun olarak en sevilen, halk tarafından en çok beğenilen, gönlünden Allah rızasını kaldırmadan memlekete hizmet edecek adayları belirleme noktasında etkin çalışmalar yapmaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'ye konuşan Çetinbaş, 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlık süreci içerisinde olduklarını ifade etti.

Tüm seçim bölgelerinde iddialı olduklarını belirten Çetinbaş, "13 ilçe, 15 belde başkanlığı ve Kütahya adına bu organizasyonu üstlenen Kütahya il teşkilatımız hem belediye, hem meclis üyeleri, hem de İl Genel Meclisi üyeleri açısından yapılacak olan seçimde ortaya konacak çalışmalar adına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.Bununla alakalı bütün teşkilatlarımızı koordine etmek üzere vazifelenecek Seçim Koordinasyon Merkezimiz ve bu merkezimizin başkanı Ekim ayı içerisinde inşallah belirlenecek. AK Parti Kütahya'mızda kurulduğundan bu yana bölgesinde en yüksek desteği alıyor. Hamiyetperver, milli ve manevi değerlerine bağlı Kütahyalı hemşehrilerimize şükran borçluyuz. Dolayısıyla bütün seçim bölgelerinde iddialı ve en güçlü parti konumundayız. Elbette hedefimiz bütün ilçe merkezlerimizde Genel Merkezimizden gelen talimatlara uygun olarak en sevilen, halk tarafından en çok beğenilen, gönlünden Allah rızasını kaldırmadan memlekete hizmet edecek adayları belirleme noktasında etkin çalışmalar yapmaktır. Cenab-ı Allah hata ettirmesin” şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı Ferhan Yıldırım beyle karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde sürdürüyoruz"

MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım'a anlayışı ve hoşgörüsü için teşekkür eden Başkan Çetinbaş, “Mesele Cumhur İttifakı'na gelince 24 Haziran seçimlerinde uygulanan Cumhur ittifakı 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra oluşan Yenikapı ruhuyla aslında vücut bulmuştur. Seçime bağlı, seçimden sonra bırakılacak veya belirli periyotta uygulanacak bir matematiğe sahip değil. Benim kanaatim böyle. Şehrimizde Cumhur İttifakına bakış açımız AK Parti Genel Merkezi ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin ortaya koyduğu yorumda; Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birbirleriyle kurmuş oldukları hukukla aynı mertebededir. Yenikapı ruhunun oluştuğu günden bu güne bizde benzer bir hukuku Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım beyle karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde sürdürüyoruz. Kütahya'mızla alakalı meselelerde karşılıklı fikir alışverişlerimiz ve diyaloglarımız devam ediyor. Mesele seçim meselesi ittifakla mı yapılacak? İttifak nasıl uygulanacak? Bunlar bizim işimiz değil. Bunlar Genel Merkezin yetkili kurullarının işi. Onlar bize talimat buyuracak, MHP kendi teşkilatlarına talimat buyuracak ve o şekilde harekete geçeceğiz. İnşallah 31 Mart 2019 seçimleri şehrimiz adına en avantajlı ve gücümüzü arttırarak çıkacağımıza olan umudum tamdır” diye konuştu.

"Milletimizden başka bir güç tanımayız"

Her zaman sahada ve halkla iç içe olduklarını dile getiren Başkan Ali Çetinbaş, "Milletin iradesinden daha önemli bir mesele de görmeyiz. Dolayısıyla halk için ve hakka uygun siyasi anlayışın temsilcisi olan AK Parti kadroları bunu hayata geçirmeye muktedirdir. Cenab-ı Allah hata ettirmesin. Elbette her siyasi parti hemen önünde gerçekleşecek seçim ne seçimi olursa olsun onu kazanmak üzere, oradan başarı elde etmek üzere kurulmuştur. Sanki Bir spor müsabakası gibi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir futbol takımı sahaya yenilmek üzere çıkar. Herkesin amacı kendi partisi için sandıklardan en iyi sonucu, en iyi oy oranını almak olacaktır. Kim kendisini daha iyi anlatır? Kim daha güçlü ve halkın gönlüne giren bir çalışma yaparsa o da ortaya konacaktır diye düşünüyorum. Yerel yönetimlerin ne derece önemli olduğunu şehrin huzuru, dinamiği ve gelişimi açısından ne gibi bir katma değer ortaya koyacağını elbette biliyorum. Bu kapsamda ana kadememiz, ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlığımızda çalışmalara başlamış durumda. İnşallah süreç hayırlı bir şekilde tamamlanır. Aday adaylığı müracaatı henüz siyasi partimizde başlamadı. Genel Merkezimizin öngördüğü tarihte yine ulusal ve yerel medya organlarından ilan edilerek ortaya çıkar. Daha sonra ilçeler ve iller belirlenerek süreç tamamlanır. Sonra da seçim çalışmalarını yapmak üzere sahaya çıkılır. Zaten hep sahadayız aslında. Biz her zaman halkın içerisindeyiz. Onlardan ayrı bir yerde değiliz. Programlarımız beraber, görüşmelerimiz beraber, biz siyasiler önceki yaşantımızın aynısına devam ediyoruz. Bulunduğumuz yerler her zaman dediğim gibi mevki, makam değil. Dolayısıyla burada hemşehrilerimizin dertleriyle hemhal oluyoruz. Memleketimizin problemlerini, taleplerini çözmek üzere gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.(EFE)