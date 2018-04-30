Başkan Ali Çetinbaş’tan Berat Kandili mesajı

Berat Kandilinin 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının da habercisi olduğunu belirten Çetinbaş, "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadığımız mübarek kandil gecelerinden olan, kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu mübarek geceler rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, mağfiret ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım yaklaşma vesilesidir.Kandil geceleri feyziyle sadece karanlık gecelerimizi değil aynı zamanda manevi iklimiyle bunalan gönüllerimizi aydınlatarak zihinlerimizi berraklaştırır. Bu gecede anne, baba, eş, dost ve akrabalarımızı tebrik etmek hayır dualarını almak özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizi uzatmak en anlamlı davranışlardır. Yunus Emre’nin söylediği gibi ’yaratılanı severiz, yaratandan ötürü’ düşüncesiyle hareket eden bir medeniyetin onurlu birer temsilcisi olarak manevi güzelliklerin dünyamızı aydınlattığı bu güzel gecenin tüm dünyadaki kötülüklerin sona ermesi barış, huzur ve güven ortamının tüm İslam Alemine ve insanlığa hakim olması, mağduriyet altında yaşayan ve ezilen din kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması en önemli duamız ve temennimizdir.İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinde gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyor Aziz milletimiz ve İslam Alemi adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz" diye konuştu. (EFE)