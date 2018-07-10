Başkan Ali Çetinbaş’tan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin belirlenmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Çetinbaş, yeni sistemin ve kabinenin ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı göreve başlama törenine katılan Çetinbaş, açıklanan kabine listesinin Türkiye’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Çetinbaş, mesajında kabinede yer alan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bütün bakanlara başarılar diledi.

Türkiye tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerden birinin yaşandığını belirten Çetinbaş, “Özlemle beklenen yeni yönetim sisteminin resmen başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de tarihe tanıklık yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni davetine icabet ettik. Milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile aynı havayı teneffüs ettik. Rabbim bu kutlu yolculukta Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını hep muvaffak etsin” diye konuştu.

Yeni sistem ile birlikte ülkenin daha iyi bir konuma doğru ilerleyeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Çetinbaş, “Dünya liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yeni kabinenin alacağı kararların ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Parti’nin bir mensubu olarak hükümetimizin alacağı bütün kararların arkasında olduğumuzu belirtmek isterim. Yeni yönetim sistemi ile birlikte ülkemizin daha güzel bir konuma geleceğine inancımız tamdır. İlk günkü gibi birlik ve beraberlik içinde millete hizmet en önemli düstur olacaktır. Biz de bu davanın neferleri olarak sorumluluk bilinci ile hareket etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve dünya liderimiz başta olmak üzere kabinesinde görev alan bütün bakanlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim. Allah, bu kutlu yürüyüşte yolumuzu ve bahtımızı açık etsin” ifadelerini kullandı. (EFE)