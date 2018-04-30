Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatı Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle Esire Termal Turizm Merkezinde sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Kahvaltıya AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıkaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kahvaltıda bir konuşma yapan İlçe Başkanı Ali Var, 24 Haziran seçimlerinin belirleyicisinin gençler olduğunu belirterek, ”Gençlerimiz geçmişte yaşanan darbeleri, E-muhtıraları ve yaşanan ekonomik krizleri unutmamalı. Yapılan yatırımlar ve çalışmalar 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için çok önemlidir. Bu nedenle gençlerimiz 24 Haziran seçimlerinde insiyatif alarak doğru karar vermeliler” dedi.

Kahvaltı sonrası karşılıklı yapılan sohbette üniversiteli gençlerin yaşadıkları sorunlar, istek ve temennileri ele alındı.(MA-EFE)