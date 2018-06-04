Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, köy ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, ’’Şüphesiz tüm seçimler önemli ama 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri ülkemiz adına hakikaten çok önem arz etmektedir. Bir anlamda ülkenin kaderini belirleyecek bir milli beka ve varlık meselesi olacaktır.Geriye dönüp baktığımızda 16 yıllık zaman diliminde çok şey değişti. Ülkemiz artık dünyanın en saygın devletleri arasındaki yerini almıştır. Bundan sonra bazı şeylerin geriye dönmemesi ve istikrarın devam etmesi için Ak Parti iktidarına sahip çıkmak çok daha önemli bir hale gelmiştir. Biz bu gerçekleri bıkmadan usanmadan 24 Haziran seçimlerine kadar tüm vatandaşlarımıza anlatacağız’’ diye konuştu. (YD-EFE)