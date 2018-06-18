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18 Haziran 2018 11:36

Başkan Asaf Akar: Peyzaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Aslanapa Belediyesi’nin ilçeyi güzelleştirmek adına başlattığı ağaç dikimi ve gül dikimi çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Başkan Asaf Akar: Peyzaj çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

18 Haziran 2018 11:36


Yapılan çalışmalar kapsamında Aslanpa’da parklara yeni ağaç, gül dikimi ve peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor. İlçede gül çeşitleri dikimi çalışmaları belediye ekiplerince yapılıyor.


Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’Yeşillendirme çalışmaları ve peyzaj düzenlemelerimiz devam ediyor. Ana yol orta refüjlerde bir çok çeşit gül ve çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizde gerekli görülen alanları çiçek, gül ve ağaçlandırma çalışması yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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