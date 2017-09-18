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18 Eylül 2017 06:41

Başkan Başer: Eğitim, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılış nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Başer: Eğitim, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır

18 Eylül 2017 06:41


Başkan Başer, mesajında öğretmen, öğrenci ve velilere seslenerek, uzun bir tatilin arkasından eğitim-öğretim yılına daha huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Başer, "İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Hayatımızın önemli aşamalarından biri olan eğitim-öğretim hayatında göstereceğimiz başarı, birer yetişkin olarak, yaşayacağımız hayatın temeli ve teminatı olacaktır.Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soruşturan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım" dedi. (YD - EFE)




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