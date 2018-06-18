Başkan, belediye personeli ile bayramlaştı

Belediye Kültür Sarayın da gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur. Biz bu yola sizlerle birlikte çıktık. Aynı yolda, aynı hedefe sizlerle birlikte yürümekten çok memnunum. İyi işler yaptık, daha iyilerini de yine birlikte yapacağız inşallah. Rabbim, istikrarımızı, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Cümleten sizlerin, ailelerinizin, tüm sevdiklerinizin Ramazan Bayramını kutluyor, hanelerinize huzur, sağlık, bereket ve esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, tüm Belediye personelini ile tek tek bayramlaşarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, birim müdürleri ve tüm birim personelleri katıldı. (EFE)