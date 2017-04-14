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14 Nisan 2017 21:17

Başkan Bilal Demirci: Hükümet konağımız Pazarlar’a hayırlı olsun

İç Egenin kiraz ve vişne diyarı Kütahya’nın Pazarlar İlçesine yeni bir Hükumet Konağı yapılacağı bildirildi.

Başkan Bilal Demirci: Hükümet konağımız Pazarlar’a hayırlı olsun

14 Nisan 2017 21:17


Bu konuda açıklama yapan Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, “Uzun süredir yapılması için girişimlerini sürdürdüğümüz hükumet konağı için müjdeli haber geldi. Yeni hükumet konağımız 2800 metrekare kullanım alanına sahip 2017 yılında inşaatı başlayacak olup 2019 yılında (24 Ay sürede) tamamlanması planlanmaktadır. İlçemizi kamu binalarından başlayarak yeniliyoruz. Eski bina ihtiyaca cevap vermiyordu ve deprem yönetmeliğine uygun değildi. Halkımıza hizmet noktasında da yeterli değildi. Yeni Hükumet Konağımız ilçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, birbirinden değerli Kütahya Milletvekillerimiz Sayın Vural Kavuncu, Sayın Şükrü Nazlı, Sayın İshak Gazel, Sayın Ahmet Tan, Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayır, İl Başkanımız Sayın Ali Çetinbaş, değerli Kaymakamımız Sayın Ahmet Karaaslan’a ilçe halkımız adına sonsuz teşekkürler. Ayrıca bizlere her daim güvenen ve destekleyen İlçe halkımıza teşekkür ederim” dedi. (MB-EFE)




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