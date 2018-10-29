Başkan Çalışkan: Belediye olarak eğitime desteğimiz devam edecek

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde proje okullarına girme başarısı gösteren 3 öğrenci Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesine girmeye hak kazanan Hisarcık Şehitler Ortaokulundan Nazlıcan Erkalp,

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Betül Bircan, Eskişehir Tepebaşı Anadolu İmam Hatip Lisesine girmeye hak kazanan Hasanlar Ortaokulundan Fatma Uçar, ilçede yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonunda Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildiler.

Ödül töreninde başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, belediye olarak eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başarıyı taçlandırmanın ve öğrencilerin durumunu örnek göstermek açısından ödül törenlerinin önemli olduğuna inandığını ifade eden Çalışkan, “Bu başarı ilçemiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına gurur vericidir. Öğrencilerimizin başarılı olmalarında idareci ve öğretmenlerimizin yanı sıra ailelerin çok büyük katkısı vardır” diye konuştu.(MA-EFE)