Başkan Çalışkan: İftar çadırı geleneğimizi devam ettiriyoruz

Başkan Çalışkan, iftar organizasyonu çerçevesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkılarıyla her gün 300 kişiye sıcak yemek verildiğini bildirdi.

Çalışkan," Kapalı Pazar yerinde kurulan ve Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar çadırı uygulamasıyla Ramazan’ın kendine has güzelliklerini vatandaşlara yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca ilçede yaşlı fakir ve kimsesiz 81 kişinin evlerine belediye ekiplerimiz tarafından 4 çeşit iftar yemeği götürülmektedir. Ramazan ayı boyunca dileyen herkes iftar çadırında iftarını açabilir. İftar soframıza katkıda bulunan Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da çok teşekkür ediyorum. Çadırda yemek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımız belediyemiz yetkilileriyle irtibata geçebilirler " diye konuştu.(MA-EFE)