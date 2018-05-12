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12 Mayıs 2018 12:16

Başkan Çalışkan’dan engelli minik Tuba’ya bilgisayar jesti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, tekerlekli sandalyeye mahkum 1.

Başkan Çalışkan’dan engelli minik Tuba’ya bilgisayar jesti

12 Mayıs 2018 12:16

Sınıf öğrencisi Tuba Ay’a dizüstü bilgisayar hediye etti.


Başkan Fatih Çalışkan, Cumhuriyet İlkokulunun düzenlediği Okuma Bayramında etkinliklere katılmak için sahneye çıkan doğuştan tekerlekli sandalyeye mahkum 1. Sınıf öğrencisi Tuba Ay’a program sonunda sürpriz yaparak kendisine dizüstü bilgisayar hediye etti. Başkanın elinde bilgisayarı görünce hayli şaşıran minik Tuba Başkan Çalışkan’a teşekkür etti.


Çalışkan, “Engelliler Haftası” nedeniyle düzenledikleri etkinlikte doğuştan tekerlekli sandalyeye mahkum 1. Sınıf öğrencisi Tuba Ay’ın okuduğu “Birlikte Aşalım Tüm Engelleri” şarkısının kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek,” Küçük kızımızın okulunda da başarılı bir öğrenci olması ve okuldaki tüm etkinliklere katılarak yaşama sıkı sıkıya sarılması beni çok etkiledi. Kendisinin bir bilgisayarının olmasını istediğini öğrenince bu hayalini gerçekleştirmek istedim. Minik Tuba’nın okuyup çok iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum” dedi.(MA-EFE)




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