Başkan Cavit Erdoğan: İçme suyu inşaatında sona yaklaşılıyor

Pazarlar Belediyesi tarihinin en büyük yatırımının hayata geçirilmeye başlandığını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Bu yıl sonu bitirilmesi hedeflenen isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatı yapım işinde isale hattı ve şehir içi ana hatlar tamamlandı ve abonelere bağlanmaya başlandı" dedi.

Seçim öncesi verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Seçim öncesi vermiş olduğumuz en önemli ve birinci seçim vaadimizi hayata geçirmenin huzuru ve gururu içerisindeyiz. İlçemizin en büyük sıkıntısı içme suyu hattının ömrünü tamamlaması, patlak ve arızaların sıklıkla yaşanması, aspes borudan olan isale hattının yedek parçalarının olmaması ekibimizin en büyük sıkıntısı oluyordu. Sıkıntılar yaşanmayınca bilinmiyor. Su projesinin önemini geçtiğimiz kurban bayramında yaşayarak öğrendik. Su depolarının dolu olmasına ve hatta arıza olamamasına rağmen çekilen su sıkıntısı yeni su projenin önemini bizlere hatırlattı. Yeni içme suyu hattının tamamlanması ile su ile ilgili tüm problemlerimiz sona erecektir" diye konuştu.

Yeni isale hattı ve şebeke içme suyu inşaatı yapım projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Kazandırdığımız yeni projeyle hem güzergahı değiştirdik hem de mesafe kısaltılarak kuşu ve küplüce köylerinden ayrılmış olduk. Yapılan planlama ili TOKİ’lerin rakım problemi de çözmüş olduk. Böylece her yönü ile ekonomik adımlar atmış olduk. İnşallah yıl sonuna kadar projemiz hayata geçerek halkımıza daha temiz ve problemsiz su içirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "İşimiz imkanlar dahilinde İlçemizin sıkıntılarına çözüm üretmek. Hayatı kolaylaştıran adımlar atmak. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz " ifadelerini kullandı.