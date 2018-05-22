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22 Mayıs 2018 11:59

Başkan Cavit Erdoğan: Küçük Sanayi Sitesi projemizin hafriyat çalışmalarına başladık

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde küçük sanayi sitesi projesi için çalışmalar hız kazandı.

Başkan Cavit Erdoğan: Küçük Sanayi Sitesi projemizin hafriyat çalışmalarına başladık

22 Mayıs 2018 11:59


Pazarlar İlçesinin 20 yıldır kanayan yarası durumunda olan Küçük Sanayi Sitesi projesinin uygulanacağı arsada hafriyat çalışmalarına başlandı.


Bu konuda açıklama yapan Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan küçük sanayi sitesi için hafriyat çalışmalarına başladık. Kütahya İl bağlantı yolu üzerinde 3 bin 353 metre karelik arsa üzerine küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçiriyoruz. Şehir içerisinde bulunan tamirhanelerin şehir dışına taşınması için gerekli tüm alt yapı çalışmasını oluşturduk. 25 iş yerinden oluşan küçük sanayi projemiz ile sanayi esnafımızı modern işyerlerine taşıyacağız. Sanayi esnafımızın büyük sıkıntısı olan küçük sanayi sitesi ilçemize hayırlı olsun. Sizler bizi, biz işimizi takip ediyoruz" dedi.(MB-EFE)




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