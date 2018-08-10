Pazarlar ilçesinin yıllardır kanayan yarası durumunda olan Küçük Sanayi sitesi projesinin yapım çalışmalarına başlandı.

Tamamı belediye imkanları ile yapıldığını belirten Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizin en büyük problemlerinden biri olan küçük sanayi sitesinin yapım için inşaat çalışmalarına başladık. Kütahya İl bağlantı yolu üzerinde 3 bin 353 metre karelik arsa üzerine küçük sanayi sitesi projemizi hayata geçiriyoruz. Şehir içerisinde bulunan, çevre ve gürültü kirliliğine sebep olan tamirhanelerin şehir dışına taşınması için gerekli tüm alt yapı çalışmasını oluşturduk. 25 iş yerinden oluşan küçük sanayi projemiz ile sanayi esnafımızı modern işyerlerine taşıyacağız. Küçük sanayi sitemiz tamamı belediyemizin imkanları ile yapılmaktadır. 2014 yerel seçimler öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi Küçük sanayi projemizle tamamlamış oluyoruz. Sanayi esnafımızın büyük sıkıntısı olan küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı olsun. Sizler bizi, biz işimizi takip ediyoruz" dedi.(MB-EFE)