Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'da kentsel dönüşüm zamanı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin hayata geçirilmesi çalışmalarında adımlar atılmaya başlandı.

Pazarlar İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin Kentsel Dönüşüm projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapım proje ihalesinin yetkinin verildiği bildirildi.

Pazarlar'da Kentsel Dönüşüm zamanı olduğunu belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapım proje ihalesi için yetki verildi.Bu çerçevede 15 gün içerisinde ihaleye çıkarılmasını bekliyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşümü için Mimari uygulama projeleri (tüm 60 metrekare ve 100 metrekare müstakil konut tipleri, 90 ve 120 metrekare apartman tipi konutlar, konut altı ticarethaneler, 1 adet cami), mühendislik hizmetleri projeleri (statik. Elektrik, Mekanik), çevre düzenleme (peyzaj) projesi, parsel bazında zemin, temel etüd raporların hazırlanması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale yapılacaktır. Bu ihale ile Kentsel Dönüşüm için ilk adım atıldı" dedi.

Bir iş için iyi niyetle, umutla ve gayretle üzerinde çalışılırsa ne kadar zaman alırsa alsa da mutlaka umudun olduğunu belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, " Bizim Pazarlar için en büyük umudumuz Kentsel Dönüşümün yapılmasıdır. bunun içinde parsel bazında yapım projeleri için ihale süreci başlamıştır" dedi.

MHP'nin yerel yönetimler için parolasının üretken belediyecilik olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "İlçemizin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyoruz. İçme suyu projemizde sona yaklaşırken; küçük sanayi sitemizin temelini atarak kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kentsel dönüşüm için de ilk adım atılıyor. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz " diye konuştu. (MB-EFE)