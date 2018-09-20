Başkan Cavit Erdoğan: Pazarlar'ın altyapı sorunu kalmamıştır

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanan cadde ve sokaklar bakımdan geçiriliyor.

Pazarlar İlçesinde elektrik, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakların beton kilitli parke taşları ile yeniden döşenmeye başlandı.

Belediye Caddesi'nden döşenmeye başlanan beton kilitli parke taşı çalışmaları pazarlar Belediyesi bütçesi ve Fen İşleri bünyesinde çalışanları tarafından yapıldığı bildirildi.

Beton kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan görevlilerden bilgiler aldı.

Kilitli parke döşeme çalışmasının Belediye Caddesi'nden başlanarak tüm cadde ve sokakların taş döşeme çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "İlçemizin altyapı çalışmaları tamamlandı. Önceki yıllardı Elektrik ve Kanalizasyonu tamamlanmıştı. Şu anda İçme suyu çalışmaları da tamamlanmak üzeredir. İlçemizin altyapı tamamlanmış olacaktır. Bizde belediye olarak altyapı çalışmaları yüzünden bozulan yolların yapım çalışmalarına başladık. Cadde ve Sokaklarda yaptığımız çalışmaların tamamı belediyemiz bütçesiyle ve Belediye işçilerimiz ile yapılmaktadır. Altyapı çalışmaları çerçevesinde halkımıza verdiğimiz sıkıntılardan dolayı herkesten özür diliyoruz. İşimiz imkanlar dahilinde İlçemizin sıkıntılarına çözüm üretmek. Hayatı kolaylaştıran adımlar atmak. Yapıcı ve iyi niyetli eleştirileri daima dikkate alıyoruz. İstişarelerle doğruları yapmaya gayret ediyoruz. Sizler bizi, bizde işimizi takip ediyoruz " dedi. (MB-EFE)