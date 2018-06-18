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18 Haziran 2018 12:39

Başkan Çetinbaş: 24 Haziran’da mutlaka sandığa gidelim

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, bir oyun dahi çok önemli olduğunu belirterek, vatandaşların tatillerini seçim sonrasına ertelemelerini istedi.

Başkan Çetinbaş: 24 Haziran’da mutlaka sandığa gidelim

18 Haziran 2018 12:39


İHA muhabirine konuşan Başkan Çetinbaş, vatandaşların sorunlarını çözüm kapısı olarak yine AK Parti’yi gördüğünü ifade etti.


Çetinbaş, "Kütahya il genelinde tüm teşkilatımız sahada. Biz sahadan kopmayan bir teşkilatız. Şuanda gördüğümüz tablo 24 Haziran seçimlerine seçmenlerimizin hazır. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de partimize ciddi bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız eksik gördüğü ve eleştirdiği konuları bize iletiyor, ’Seçimler bitsin hemen şu şu konuları halledin’ diyor. Hamdolsun halkın nezdinde çözüm kapısı her zaman AK Parti olarak görülüyor" dedi.


24 Haziran’da herkesin mutlaka sandığı gitmesini isteyen Başkan Çetinbaş, "Şu anda AK Parti’ye yönelik çok pozitif bir hava esiyor. Ancak şunu vurgulamak istiyorum; okullar tatil olduğu için köyüne, kentine gidecek olan kişilerin, ’Nasıl olsa AK Parti kazanacak’ rahatlığında olmaması gerekiyor. Çünkü seçim sandıkta kazanılıyor. Oy kullanmadığınız zaman bir oy eksik kalmış oluyor. Özellikle bizi tercih eden seçmenler mutlaka sandığa gitmeli. Sandığa gidecek vatandaşlarımızın tatillerini bir hafta sonraya ertelemelerini öneriyoruz. Hem Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla seçmek hem de parlamentodaki AK Parti çoğunluğunu sağlamamız gerekiyor. Keşke dememek için tatillerin ertelenmesi gerekiyor" diye konuştu. (EFE)




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