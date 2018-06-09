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09 Haziran 2018 15:47

Başkan Çetinbaş, Kütahyalı seçmenleri uyardı: Değerlerimizle alay edenlere asla oy vermeyin

AK parti Kütahya İl Başkanlığı, Yenidoğan Mahallesi’nde Seçim İrtibat Bürosu açtı.

Başkan Çetinbaş, Kütahyalı seçmenleri uyardı: Değerlerimizle alay edenlere asla oy vermeyin

09 Haziran 2018 15:47


Törene Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve Mustafa Özbey ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz da katıldı.


Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasi partiye nasip olmayacak bir mutluluk içinde olduklarını belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ”İnsanlarımızın desteğini, muhabbetlerini, bizleri bağırlarına basmalarını bırakın, Allah aşkına sizi, bizi hepimizi böyle bir mübarek akşamda, böyle bir seçim koordinasyon merkezinde birleştiren, bir araya getiren nedir? Şehrimizden kimin milletvekili olacağı meselesi olacağı, işte kendi parti tüzüğüne göre insanlara hizmet düsturunu içine koymuş herhangi bir siyasi partinin seçim bürosu açma merasimi değil, bambaşka bir şey yaşıyoruz. Bugün Kütahya’nın ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde Anadolu halkı ayağa kalktı diyor ki; ’Hangi oyunu kurarsanız kurun, hangi tuzakları ortaya koyarsanız koyun, Recep Tayyip Erdoğan’a gönlümüzden bir sevgi var’. Kaçı bir araya geldi? 15 Temmuz hain darbe ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ lafını kasten söyleyen Meral Akşehir. Neyi kullanıyor acaba? Yanında kasetçi, kumpasçı alavereci, dalavereci Genel Başkan olduğu siyasi partide milletin huzuruna Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya cesaret gösterememiş, onun yerine ’Gel bakalım Muharrem’ diyen Kılıçdaroğlu. Oda bir ayrı facia. Muharrem İnce’ye bir bakıyorsun biraz muhafazakar kitleye hitap ettiğinde diyor ki’ Çocukken ’Ayetel Kürsü’yü en hızlı ben ezberlerdim’ Yıkım ittifakının yanına kim gelmiş? 28 Şubat sürecinde merhum Necmettin Erbakan hocamıza kurulan kumpasın o günkü siyasi ayağının bugünkü uzantısı Cumhuriyet Halk Partisinin teknesine su taşıyan Saadet Partisi. O gün belki Anavatan ve Doğru Yol Partisi’ni yakalamaya çalışan Demokrat Parti. Bugün Demokratik yollarla Cumhurbaşkanımızın millete sevdasını, onu ülkemiz üstünde geleceğe güvenle taşımasının önüne geçemeyeceklerini anladılar. Hangi oyunları kurarlarsa kursunlar kapatma davasından, gezi parkı eylemlerine, 17-25 Aralık’tan, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz darbe girişimine kadar. İçerde bir şer ittifakı, dışarıda istihbarat güçlerinin oyunu, Merkel’in Almanya’sı, Avrupa ülkelerinin tamamı, İsrail’in kuklası haline gelmiş ABD. Kim bir araya gelirse gelsin. Siz dik durun yeter. Anaların, bacıların gözünün yaşı, dedelerin, ninelerin ağzının duası, liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız yürümesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tuzaklara dikkat. İnançlarına uymayan, senin değerlerinle dalga geçen, Anadolu’nun coğrafyasında, ovasında, yaylasındaki adamalara, ’Cahil köylü, göbeğini kaşıyan adam, dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olur mu?’ diyen zihniyete oy vermeyin" diye konuştu.


.(EFE)




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