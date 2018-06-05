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05 Haziran 2018 16:34

Başkan Çetinbaş ve milletvekili adaylarından KUTSO’ya ziyaret

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, milletvekili adaylarıyla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç’ı ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Başkan Çetinbaş ve milletvekili adaylarından KUTSO’ya ziyaret

05 Haziran 2018 16:34


Ziyarete Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz ve partinin bazı yöneticileri katıldı.


Ziyarette konuşan Başkan Ali Çetinbaş, "Partimizin en önemli gücü birlik ve beraberliktir. Çünkü biz gücünü milletten alan bir partiyiz. Önümüzde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi var. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Canla, başla mücadele etmeye devam edeceğiz. 24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hayata geçiriyor. Bu çok önemli seçimde de her seçimde olduğu gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber olacağız. Bu inançla hareket ederek yoğun bir seçim çalışma içerisindeyiz. Gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu misyon ve doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni dönemde KUTSO Başkanı ve yöneticileriyle Kütahyamız da yapacağımız yatırımlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" diye konuştu.


KUTSO Başkanı İsmet Özotraç da, Başkan Çetinbaş ve milletvekili adaylarına ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. (EFE)




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