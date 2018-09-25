Başkan Çetinbaş ve Milletvekili Gazel, Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'ni ziyaret etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile birlikte, kent merkezi Asım Gündüz Caddesi üzerindeki Kale Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Çetinbaş ve Gazel'e merkezin sahibi Yunus Kale tarafından işleyişle ilgili olarak bilgiler sunuldu.

Çetinbaş, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Onaylı Psikoteknik Değerlendirme Merkezi olarak güncel testleri içeren, VİYANA (VTS) makinası ile güvenilir, hızlı ölçümleri ile özellikle ticari araç kullanıcılarına hizmet vermekte olan firmamıza başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerime kazasız belasız yolculuklar" diye konuştu.

Ticari araçlar için psikoteknik belgesinin zorunlu olduğunu dile getiren Yunus Kale, "Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Başka bir tabir ile psikoteknik belgesi kişinin bahsi geçen işe uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından verilmektedir.

Psikoteknik belgesi alırken, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani; tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol, ve benzeri davranışlarına bakılmaktadır. Şayet yapılan bu değerlendirmeler olumlu ise sürücü psikoteknik belgesi alabilir" ifadelerini kullandı. (EFE)