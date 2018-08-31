Çetinbaş, ziyarette Bakan Ersoy ile Kütahya’nın tarihi ve kültürel mirasa sahip Gediz Termal Kayak Merkezi, Aizonai Antik Kenti, 8 ilçemizin termal merkezleri, Frig Vadisi gibi turistik bölgeleri ile alakalı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Çetinbaş, “Bakanımızı 2 Eylül Pazar günü Domaniç İlçemizde gerçekleştireceğimiz, Hayme Ana Şenliklerine davet ederek bu programda birlikte olacağımız sözünü aldık. İnşallah Bakanımız ile birlikte ilimizin değerlerini yerinde gözleme şansını yakalamış olacağız” dedi.(EFE)