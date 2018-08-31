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31 Ağustos 2018 11:41

Başkan Çetinbaş ve milletvekillerinden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ile AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ u makamında ziyaret etti.

Başkan Çetinbaş ve milletvekillerinden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret

31 Ağustos 2018 11:41


Çetinbaş, ziyarette Bakan Ersoy ile Kütahya’nın tarihi ve kültürel mirasa sahip Gediz Termal Kayak Merkezi, Aizonai Antik Kenti, 8 ilçemizin termal merkezleri, Frig Vadisi gibi turistik bölgeleri ile alakalı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.


Çetinbaş, “Bakanımızı 2 Eylül Pazar günü Domaniç İlçemizde gerçekleştireceğimiz, Hayme Ana Şenliklerine davet ederek bu programda birlikte olacağımız sözünü aldık. İnşallah Bakanımız ile birlikte ilimizin değerlerini yerinde gözleme şansını yakalamış olacağız” dedi.(EFE)




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