Başkan Çetinbaş ve milletvekillerinden Vali'ye 'Hayırlı olsun' ziyareti

AK Prati Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, milletvekilleriyle birlikte, Vali Ömer Toraman'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Vali Toraman, Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel'i makamında ağırlayarak, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Başkan Çetinbaş, "Kütahya Valiliği'ne atanan Ömer Toraman'a milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ve İshak Gazel ile birlikte 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduk. Valimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı hizmetlere vesile olmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, ziyaretleri sebebiyle Çetinbaş ve milletvekillerine teşekkür etti. (EFE)