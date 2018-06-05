Başkan Çetinbaş: Yeni sistem Türkiye’nin gücüne güç katacak

Çetinbaş, "24 Haziran’da yeni bir dönem başlıyor. Hükümet kendi işini, Meclis de kendi işini yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gücüne güç katacak. Hedefimiz şüphesiz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye” dedi.

Ak Parti il başkanı Ali Çetinbaş , AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve beraberindeki heyet ile seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Galericiler sitesinde esnaf ziyaretlerinde "Partimizin en önemli gücü birlik ve beraberliktir, çünkü biz gücünü milletten alan bir partiyiz" diyen Çetinbaş, "Önümüzde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi var. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. Canla, başla mücadele etmeye devam edeceğiz. 24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini hayata geçiriyor. Bu çok önemli seçimde de her seçimde olduğu gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber olacağız. Bu inançla hareket ederek yoğun bir seçim çalışması içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu misyon ve doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. (Tİ - EFE)