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10 Ocak 2017 14:55

Başkan Ceyda Çetin Erenler, basın mensuplarının gününü kutladı

Başkan Ceyda Çetin Erenler, basın mensuplarının gününü kutladı

10 Ocak 2017 14:55

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Erenler, mesajında; basın, yayın kuruluşlarının, halkın menfaatlerini savunma, toplumu bilgilendirme, kamuoyu oluşturma görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Ülkemiz genelinde, hatta bazı bölgelerde canları pahasına, büyük fedakarlık ve özveri ile tarafsız ve gerçekçi haberler hazırlayan gazetecilerimize toplum olarak minnettarız" dedi.
Farklı fikir ve görüşlere yer veren yayınların, demokrasimizin çok sesli yapısına büyük katkılar sağladığını, güçlü basın kuruluşlarının, güçlü bir demokrasi için vazgeçilmez bir unsur olduğuna değinen Başkan Erenler, "Barışa ve refaha ulaşmak, insanlığa hizmet etmek adına, basın meslek ilkeleri doğrultusunda, sağduyulu ve yapıcı bir tavırla çalışan tüm basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık ve başarı dolu bir meslek hayatı dilerim" diye konuştu. (EFE)



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