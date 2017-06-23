Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:51

Başkan Ceyda Çetin Erenler Şaphane’de

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İlçe binasında Şaphane Kadın Kolları ile toplantı yaptı.

Başkan Ceyda Çetin Erenler Şaphane’de

23 Haziran 2017 11:51


Erenler, toplatı sonrası yaptığı açıklamada, ’’Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanımız Pakize Özdemir, Seçim İşleri Birim Başkanımız Sümeyra Benli, Mali İşler Birim Başkanımız Arife Kapdan ile birlikte Şaphane İlçe Kadın Kolları Teşkilatımızı ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili istişarede bulunduk. Bu vesile ile bayramlarını kutladık. Şaphane’de kadınlarımıza yönelik nasıl çalışmalar yapılabilir konusunda ilçe kadın kolları başkanımızdan bilgiler aldık’’dedi


Şaphane AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aysel Aksu, "Ramazan bayramı ve bayram sonrası yapacağımız çalışmalar ile ilgili kararlar aldık. Oldukça verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Bizler durmadan, yorulmadan büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!