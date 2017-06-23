Başkan Ceyda Çetin Erenler Şaphane’de

Erenler, toplatı sonrası yaptığı açıklamada, ’’Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanımız Pakize Özdemir, Seçim İşleri Birim Başkanımız Sümeyra Benli, Mali İşler Birim Başkanımız Arife Kapdan ile birlikte Şaphane İlçe Kadın Kolları Teşkilatımızı ziyaret ederek, çalışmaları ile ilgili istişarede bulunduk. Bu vesile ile bayramlarını kutladık. Şaphane’de kadınlarımıza yönelik nasıl çalışmalar yapılabilir konusunda ilçe kadın kolları başkanımızdan bilgiler aldık’’dedi

Şaphane AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aysel Aksu, "Ramazan bayramı ve bayram sonrası yapacağımız çalışmalar ile ilgili kararlar aldık. Oldukça verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Bizler durmadan, yorulmadan büyük Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)