Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için tüm şehir ve ilçelerinin adeta seferber olduğunu dile getirdi.

Dönmez, "Kütahya’nın önemli bir gündemi olan yerli otomobilin Kütahya’mızda üretilmesi taleplerini Altıntaşlılar olarak yakından takip ediyor, yapılan tüm girişimleri içtenlikle ve gönülden destekliyoruz. Bizler Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgemizle her yönüyle bu büyük projeye talibiz ve hazırız. Bu uğurda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanımız Binali Yıldırım’ının ve bakanlarımızın büyük destekleri ile; Valimiz Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Ali Çetinbaş, milletvekillerimiz, Kütahya Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu, Altıntaş Belediye Başkanımız Ferit Karabulut, Ticaret Sanayi Odamız ve STK’larımızın birlik ve beraberlik içinde yapmış olduğu çalışmaların hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu. (EFE)