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29 Mayıs 2018 16:58

Başkan, duble yol çalışmalarını yerinde inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Çamlıca Mevkii’ndeki duble yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan, duble yol çalışmalarını yerinde inceledi

29 Mayıs 2018 16:58


Saraçoğlu, Çamlıca mesire alanı, Okçu ve Güveççi mahallelerine ulaşımı kolaylaştırmak ve ulaşım konforunu arttırmak amacıyla devam eden duble yol yapım çalışmalarına yerinde inceleyerek saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca yol çalışmalarını yürüten saha ekibi ile bir süre sohbet eden Başkan Saraçoğlu, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Çamlıca mesire alanı, Okçu ve Güveççi mahallelerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına devam edilen 24 metre genişliğindeki çift gidiş çift geliş yol altı ağaçlandırma ve seyir terası şeklinde planlandığı belirtildi.


Saraçoğlu’nun iceleme gezisine, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Okçu Mahallesi Muhtarı Ali Yaman ve birim müdürleri eşlik etti. (EFE)




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