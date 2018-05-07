Başkan Ercan Şimşek: Eskigediz kabuğunu kırmak istiyor

Bu kapsamda Eskigediz Beldesinde İzmir Gedizliler Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, İş Adamı Selçuk Şahin ve Eskigediz Belde Belediyesi işbirliği ile geniş katılımlı program düzenlendi.Sabah kahvaltısı ile başlayan program etkinliklerle devam etti.

Programa Gediz, Eskigediz, İzmir ve çevre illerde yaşayan binlerce vatandaş katıldı. Eskigediz kent müzesinin bulunduğu caddeye kurulan stantlarda, Gediz tarhanası, tarihi Gediz evleri, Eskigediz’in simgesi oyuncak bebekler, Halk Eğitim Merkezi ve Eskigediz’li bayanların el emeği göz nuru el işlemesi oya ve dikiş nakış eserleri ve Eskigediz bıçakları gelen ziyaretçilere satışa sunuldu. Eskigediz Belde Belediyesi, İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan tarihi Gediz evleri maketleri büyük beğeni topladı. Hıdırellez ve Kültür festivali adı altında ilk kez düzenlenen etkinlikte, Gediz şivesi ile İzmir Gedizliler Kültür ve Dayınışma Derneği Başkanı Suavi Sayın’ın kaleme aldığı yazı büyük alkış aldı. Yazıyı en iyi okuyabilenler arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere, tarihi Eskigediz evlerinin maketi hediye edildi.

Eskigediz Belde Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ’’Etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir programın yapılmasında büyük emek veren ve katkı sağlayan Gedizliler dernek Başkanı Suavi hocama, iş adamımız Selçuk Şahin’e, bizlere bu büyük buluşmada katkı sağlayan derneğimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. İşkur, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyemiz vasıtasıyla açmış olduğumuz kurslarımızda, 25 tane hanım kardeşimizle üretmiş olduğumuz ürünleri, bugün buraya gelen misafirlerimize satmak için stantlarımızı açtık. Eskigediz kabuğunu kırmak istiyor’’ dedi.

Eskigediz’i tekrar hayata geçirip canladırmanın bütün amaçları olduğunu belirten İzmir Gedizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Suavi Sayın, ’’Sanıyorum başlangıç olarak bunu bir nebze gerçekleştirdik ve devamı da gelecek. Gediz’de yapılan pek çok şey yeteri kadar tanıtılamadığı için, piyasada kendisine pazar bulamıyor. Bizim bir Şirince’den, bir Cumalıkızık’tan veya safranbolu’dan hiç bir farkımız yok. Tek eksiğimiz anlayışla ve istekle bu işe gönül vererek ardına düşmemiş olmamızdır’’ diye konuştu.

Etkinlik boyunca binlerce katılımcıya, gümüş semaver içerisinde pişirilen Eskigediz tarhanası bardaklarla ikram edildi.

Hıdırellez ve Kültür etkinliğine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Gediz AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük ve çok sayıda özel davetli katıldı. (YD-EFE)