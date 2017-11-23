Başkan Erdoğan: Öğretmenler geleceğimizin mimarlarıdır

Öğretmenliğin aynı zamanda fedakarlık gerektiren de bir meslek olduğunu belirten Erdoğan, "Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin büyük bir rol oynadığına hiç şüphe yoktur. Bu kutsal mesleği icra eden cefakar öğretmenlerimizi sadece bir gün anmak değil her gün onlara gereken önemi, değeri ve saygıyı göstermeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Başöğretmenlik’ sıfatını kabul ettiği günün öğretmenlerimize ithaf edilmesi, öğretmenlerimize verdiğimiz büyük önemin göstergesidir.Geçmişten bugüne öğretmenlerimizin bizlere aşıladığı vatan, millet ve bayrak sevgisi sayesinde 15 Temmuz günü yerle bir ettiğimiz alçak darbe girişimi, bu görevin ne derece kutsal olduğunu yeniden gözler önüne sermiştir.Öğretmenler geleceğimizin mimarlarıdır. Bu önemli görevin kahramanları olarak gördüğümüz öğretmenlerimizin yanlarında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.(MB-EFE)