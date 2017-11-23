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23 Kasım 2017 11:06

Başkan Erdoğan: Yerli otomobil Kütahya’nın hakkı

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Başkan Erdoğan: Yerli otomobil Kütahya’nın hakkı

23 Kasım 2017 11:06


Pazarlar Belediye Başkanı Erdoğan, bilinçli vatandaşlar tarafından Pazarlar İlçesi Cumhuriyet meydanında "yerli otomobil Kütahya’da üretilsin" kampanya standını ziyaret etti.


Başkan Erdoğan, "Babayiğitlerin açıklanmasının ardından yerli otomobilin nerede üretileceği tüm illerin merak konusu olurken; Kütahya dahil 81 ilin gündemi yerli otomobil oldu. 7’den 70’e tüm Kütahyalılar bu kampanyaya desteklerini verdiler. Bizde Pazarlar ilçesi olarak her türlü katkıda bunmaya hazırız. Yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için tüm şartlar elverişlidir. Yerli otomobil üretimine talip çok sayıda şehir var. Ama yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi Kütahya’nın hakkıdır " diye konuştu.


Başkan Erdoğan, daha sonra yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi için açılan kampanyaya imza atarak destek verdi. (MB-EFE)




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