Başkan Esra Zeytin Sürücüoğlu: Biz hazırız

Tarihin en önemli seçimi için çalmadık kapı bırakmayacakları ifade eden Başkan Sürücüoğlu, "Yeni yönetimimiz oluşturuldu. Hepsi birbirinden değerli. Yeni yönetimimizle hep birlikte yeniden sahalarda olmaya hazırız. İlk olarak yoksullar gününü kutladık. Buralardan aldığımız sonuçta, belediyemizin ve devletimizin sosyal bir yapıda olduğunu pekiştirmiş olduk. Mahalle teşkilatlarımız hep birlikte tekrar çalışmaya başladılar. Toplantılarımız devam ediyor. Bundan sonra her hafta ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Kadın Kolları olarak hep birlikte sonuna kadar çalışmaya hazırız. Yerel seçimlerin önemi diğer seçimlerden daha fazla. Çünkü halkla ilk karşılaştığımız ve şikayetlerin ilk geldiği yer belediyecilikle olduğu için bu seçimler için hepimiz için daha zor ama AK Parti için zorluk diye bir şey yok, AK Parti kadınları için 'zorluk' diye bir şey yok. Hep birlikte bayrağı devraldığımız yerden daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu. (EFE)