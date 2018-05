Seçim kararı ile oynanmak istenen tüm senaryoların bozulduğunu ifade eden Başkan Çalışkan, ”Sonuçları sadece ülkemizi, milletimizi değil tüm İslam coğrafyasını, tüm dünya halklarını hatta tarihin akışını etkileyecektir. Bu sebeple; her zamankinden daha çok çalışacağız, kardeş İslam devletlerinin basiretsiz, kukla yöneticilerinin aksine İlay-ı kelimetullah’ın izinde giden, ümmetin derdiyle dertlenen tek lider olan bilge liderimiz, Genel Başkanımız, Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın şeksiz, şüphesiz, karşılıksız, tam teslimiyetle yanında olup, bu davanın muvaffakiyeti uğruna tüm imkanlarımızı seferber ederek elimizden gelenin en iyisinden daha fazlasını yapma gayretinde olacağız. Fitne zamanı düşman oklarının önünde herkesten önce biz dimdik duracağız. Bize karşı kurulan tuzakları, içeride dışarıda oynanan oyunları, irademiz dışında bize çizilmek istenen kaderi ve hepsinden önemlisi bütün bu kumpasları gerçekleştirmek isteyen batı başta tüm devlet düşmanlarının emrinden, onların dümen suyundan ayrılmayan, göz göre göre milletimizi kandıran, Aziz millettimizden her seçimde tokat yedikçe dahada sapıtan içimizde ki iş birlikçilerini, emir erlerini hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Kendi siyasi bekaları için devlet bekasını hiçe sayan, kendi makamını garantiye almak için milletin huzurunu, memleketin istikrarını tehlikeye atan, yok sayan, yabancı devletlere kölelik yapmaya alışmış ve geçmişte görüldüğü gibi bugün de devleti ele geçirseler, milletimizi de patronlarına köle yapmaktan başka hiç projeleri olmayan bu zihniyete dur demek adına 24 Haziran seçimleri hepimiz için en büyük fırsattır. Şimdiye dek türlü hile, kumpas, darbe girişimleriyle bir çok kez denediler ve Cenab-ı Allah’ın inayeti, Aziz milletimizin dirayetiyle her defasında yenilip bertaraf edildiler” dedi.

“Bizler bu şuur ve bilinçle hareket etmeliyiz”

Çalışkan, bizlerin şuur ve bilinçle hareket ettikçe ve Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmedikçe onların her daim yenileceklerine vurgu yaparak,” İşte 24 Haziran; erken seçim diye çıldırıp, haydi seçime denildiğinde bir aday bulmaktan aciz, her zaman olduğu gibi fitne fesat ve iftiradan başka hiç bir hazırlığı olmayanlara en güzel dersi verebilmek için gün gibi önümüzde durmaktadır. Bizler de, dualarıyla her daim devletimizin yanında olan Alem-i İslam gibi, Tüm Türkiye gibi, Kütahya’mız gibi tüm Hisarcık halkı olarak Ak Partimizin Ak davamızın izinde, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dik duracak üzerimize düşeni layıkıyla yapacak, çalınmadık kapı, kazanılmadık gönül bırakmayacak ve 25 Haziran sabahına daha güçlü uyanacağız. Yüce Allah 24 Haziran seçimlerini tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın, alnımızın akıyla davamızın muvaffakiyetiyle sonuçlara erdirsin inşallah” diye konuştu.(MA-EFE)