Başkan Fatih Çalışkan: Hz. Peygamber, barış dini İslam’ı müjdeleyendir

Peygamber’in barış dini İslam’ı müjdeleyen olduğunu söyledi.

Başkan Çalışkan, yayınladığı mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecede onun rahmet, merhamet ve adalete dayalı kuşatıcılığının yalnızca ümmetini değil bütün insanlığı kapsadığını bir kez daha hatırlıyoruz. İnsanların en hayırlısı Hz. Peygamber binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca gelen peygamberler silsilesinin sonuncusu, barış dini İslam’ı müjdeleyendir. O Allah’ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı ve sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık, merhamet ve hoşgörü dolu bir devir başlamıştır. Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Mevlit Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi. (MA-EFE)