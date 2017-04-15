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15 Nisan 2017 11:11

Başkan Fatih Çalışkan’dan KYK yurdu müjdesi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye yapılacak KYK yurt binasının 2017 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Başkan Fatih Çalışkan’dan KYK yurdu müjdesi

15 Nisan 2017 11:11


Başkan Çalışkan, ilçeye KYK yurdu kazandırmak amacıyla geçen yıl yaptıkları çalışmalar sonucunda Hisarcık Meslek Yüksek Okulu yanında bulan 13 bin metrekare araziyi kamulaştırarak Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne tahsis ettiklerini söyledi.


Çalışkan,”Yaptığımız yoğun çalışmalar sonucu, Gençlik, Spor Bakanlığımız ve Kredili Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçemize yapılacak olan KYK yurt binası 2017 yılı yatırım programına alınmıştır. KYK yurdunun ilçemize kazandırılması ile Meslek Yüksekokulumuzda ciddi bir öğrenci artışı yaşanacak ve tercih edilme noktasında ilçemize çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri geçen Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza,


Milletvekillerimize, Ak Parti İl Başkanımıza, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun. Halka hizmet Hakka hizmettir bilinciyle. Proje ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla, ilçemize en etkin şekilde hizmet edebilmek için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Hisarcık güzelleşiyor, gelişiyor, kalkınıyor ve örnek gösteriliyor” diye konuştu.(MA-EFE)




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